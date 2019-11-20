Эстония захотела кусок Ленинградской области, россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью, в Ростове-на-Дону обезвредили силовика, который угрожал расправой своей супруге
Елена Афонина - с главными темами дня
Эстония захотела кусок Ленинградской области, россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью, в Ростове-на-Дону обезвредили силовика, который угрожал расправой своей супруге
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