2019-11-20T18:55:26+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Дожили! Чиновники и народ больше не хотят друг друга видеть

Экономист Никита Кричевский и журналист Алексей Иванов обсуждают главные темы.Экономист Никита Кричевский и журналист Алексей Иванов обсуждают главные темы.

Экономист Никита Кричевский и журналист Алексей Иванов обсуждают главные темы

Дожили! Чиновники и народ больше не хотят друг друга видеть

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КСТАТИ

О том, что сейчас происходит с российской экономикой, кто там сейчас дергает за ниточки, зарабатывая на нас миллиарды и каких новых налогов и платежей ждать от родного правительства, в своих авторских подкастах на Радио «Комсомольская правда» рассказывают народные экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.

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