Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра водителей, США пригрозили остановить запуск «Северного потока–2», Павел Дуров призвал удалить WhatsApp
Елена Афонина - с главными темами дня
Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра водителей, США пригрозили остановить запуск «Северного потока–2», Павел Дуров призвал удалить WhatsApp
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