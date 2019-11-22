22 ноября. Создание НХЛ, введение в строй МКД, премьера фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
22 ноября. Создание НХЛ, введение в строй МКД, премьера фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
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22 ноября. В этот день в разные годы:
1917 год - в Канаде появляется национальная хоккейная лига: НХЛ.
1960 год - вводится в строй первый участок московской кольцевой дороги.
1979 год - премьера фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».