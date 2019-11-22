2019-11-21T23:23:39+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

22 ноября. Создание НХЛ, введение в строй МКД, премьера фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

22 ноября. Создание НХЛ, введение в строй МКД, премьера фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

00:00
00:00

22 ноября. В этот день в разные годы:

1917 год - в Канаде появляется национальная хоккейная лига: НХЛ.

1960 год - вводится в строй первый участок московской кольцевой дороги.

1979 год - премьера фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
15 Ноября 2019 15:46 - 15:54

Был бы повод

Тема: 15 ноября. Арест Емельяна Пугачева, единственный полет советского челнока «Буран», «шоковая терапия» Бориса Ельцина, премьера фильма с участием Элвиса Пресли

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Помощник Путина назвал составляющие для ускорения экономического роста России
Самый первый комикс Marvel ушел с молотка больше чем за миллион долларов
Врачи рассказали, какие продукты снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний
Вучич прокомментировал появление видео с "российским разведчиком" в Сербии
Нотр-Дам снова начал светиться в темноте после разрушительного пожара
В NASA прокомментировали заявление об "обнаружении" инсектоидов и рептилоидов на Марсе
В Париже за архив адмирала Колчака заплатили больше трех миллионов евро
Ученые выяснили, что алкоголизм - проблема не слабой воли, а мутаций в генах
Компания Valve выпустила трейлер продолжения культовой игры «Half life»
Дмитрий Песков сообщил, что видео жесткого убийства в Сирии не имеет отношения к российской военной операции
Два пилота погибли при крушении военного самолета в США
Путин передал Ордена Мужества семьям сотрудников, погибших при ЧП в Северодвинске
Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации
На Украине хотят оспорить решение Дании по «Северному потоку-2»
Пассажиры самолета поспорили из-за шторки
Генпрокурор Израиля предъявил обвинение в коррупции премьер-министру Нетаньяху
В Госдуме объяснили смысл законопроекта о физлицах-иноагентах