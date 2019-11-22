2019-11-22T12:09:36+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Второй Майдан должен был проложить Украине дорогу в Европу. Но всё пошло не так

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, идут ли отношения с Незалежной на лад.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, идут ли отношения с Незалежной на лад.

Шесть лет Майдану и передача кораблей Украине. Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, идут ли отношения с Незалежной на лад. А также - примут ли в России закон о домашнем насилии

Второй Майдан должен был проложить Украине дорогу в Европу. Но всё пошло не так

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