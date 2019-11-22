Второй Майдан должен был проложить Украине дорогу в Европу. Но всё пошло не так
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, идут ли отношения с Незалежной на лад.
Шесть лет Майдану и передача кораблей Украине. Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, идут ли отношения с Незалежной на лад. А также - примут ли в России закон о домашнем насилии
Второй Майдан должен был проложить Украине дорогу в Европу. Но всё пошло не так
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