2019-11-22T14:10:03+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Хорошего не помнят. Спикер Госдумы Володин упрекнул бывшие советские республики в неблагодарности

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, что больше повлияло на распад Союза и как относиться к зверствам на войне

Хорошего не помнят. Спикер Госдумы Володин упрекнул бывшие советские республики в неблагодарности

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