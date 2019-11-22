2019-11-22T20:10:22+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин - про справки медосмотров: Всё делается для того, чтобы люди покупали анализы, а не сдавали честно

Экономист Михаил Делягин - о главных темахЭкономист Михаил Делягин - о главных темах

Доктор экономических наук - про то, что хроническими алкоголиками могли признать любого и про героя, 350 километров 10 дней тащившего на себе 97 кг почты и пенсию в Якутии

Михаил Делягин - про справки медосмотров: Всё делается для того, чтобы люди покупали анализы, а не сдавали честно

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 23.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
18 Ноября 2019 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Парламент Осетии предложил установить всем бюджетникам минимальную зарплату в 2 прожиточных минимума. Но Госдума это не примет

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
07:30
21:30
12 Октября 2019 0:03 - 0:45

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Зарплата в 2700$ в месяц, квартиры по 100 кв.метров на семью, борьба за пациентов и прорыв в экономике: что обещало правительство россиянам к 2020 году

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Владелец собаки умер после того, как его руку лизнул питомец
Совет Международной ассоциации легкой атлетики приостановил восстановление Всероссийской федерации по этому виду спорта
Берлускони попал в больницу после падения во время конгресса в Хорватии
Дмитрий Медведев не поддержал идею о жестком определении неполного рабочего дня
В МИД Швеции сообщили, что российские туристы боятся приезжать в страну
The Telegraph: Абрамович передумал продавать «Челси»
Украинцы смогут фотографироваться на документы в головных уборах
Футболист-любитель отправил судью в нокаут после красной карточки
В Испании полицейские изъяли почти полтонны кокаина
Пенсионерка полвека водила машину без водительских прав
Трамп заявил, что если бы не он, «Гонконг раздавали бы за 14 минут»
Владимир Путин поручил сделать экономический рост более динамичным
В чувашском селе Шихазаны открыли инновационный Дом культуры
В Минкультуры хотят отслеживать просмотры фильмов и сериалов в онлайн кинотеатрах
В Норвегии обнаружили корабль времен викингов