Михаил Делягин - про справки медосмотров: Всё делается для того, чтобы люди покупали анализы, а не сдавали честно
Доктор экономических наук - про то, что хроническими алкоголиками могли признать любого и про героя, 350 километров 10 дней тащившего на себе 97 кг почты и пенсию в Якутии
Михаил Делягин - про справки медосмотров: Всё делается для того, чтобы люди покупали анализы, а не сдавали честно
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