2019-11-24T00:20:15+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

24 ноября. Первая русская революция, открытие московского театра оперетты, убийство Ли Освальда

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

24 ноября. Первая русская революция, открытие московского театра оперетты, убийство Ли Освальда

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24 ноября. В этот день в разные годы:

1905 год - первая русская революция, восстание в Севастополе.

1927 год - открытие московского театра оперетты.

1963 год - убийство Ли Освальда, обвиненного в убийстве Джона Кеннеди.

2002 год - Робби Уильямс выпускает новый альбом и возглавляет британский хит-парад.

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