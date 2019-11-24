24 ноября. Первая русская революция, открытие московского театра оперетты, убийство Ли Освальда
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
24 ноября. Первая русская революция, открытие московского театра оперетты, убийство Ли Освальда
24 ноября. В этот день в разные годы:
1905 год - первая русская революция, восстание в Севастополе.
1927 год - открытие московского театра оперетты.
1963 год - убийство Ли Освальда, обвиненного в убийстве Джона Кеннеди.
2002 год - Робби Уильямс выпускает новый альбом и возглавляет британский хит-парад.