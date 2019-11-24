СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-24T00:20:15+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

24 ноября. Первая русская революция, открытие московского театра оперетты, убийство Ли Освальда 00:00 00:00

24 ноября. В этот день в разные годы:

1905 год - первая русская революция, восстание в Севастополе.

1927 год - открытие московского театра оперетты.

1963 год - убийство Ли Освальда, обвиненного в убийстве Джона Кеннеди.

2002 год - Робби Уильямс выпускает новый альбом и возглавляет британский хит-парад.