СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-24T14:55:10+03:00

В Вашингтоне назвали условия улучшения отношений с Москвой, США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет, Софию Ротару затравили за возвращение в Россию 00:00 00:00

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