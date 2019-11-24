В Вашингтоне назвали условия улучшения отношений с Москвой, США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет, Софию Ротару затравили за возвращение в Россию
Елена Афонина - с главными темами дня
В Вашингтоне назвали условия улучшения отношений с Москвой, США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет, Софию Ротару затравили за возвращение в Россию
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