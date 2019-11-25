2019-11-25T15:47:29+03:00
Доживём до понедельника
Тина КАНДЕЛАКИМаксим ШЕВЧЕНКО

Максим Шевченко: Судьба мира и российской власти сейчас решается в США

Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают главные темыМаксим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают главные темы

Битва информационных титанов. Майкл Блумберг подался в президенты США, чтобы сместить Трампа, а Путин на съезде «Единой России» прошёлся по «словоблудам и конъюнктурщикам» партии власти

Максим Шевченко: Судьба мира и российской власти сейчас решается в США

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