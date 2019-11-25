Максим Шевченко: Пугачева казалась мне вульгарной. А София Ротару - никогда
Ротару со скандалом вернулась в Россию, Victoria’s secret отменили своё шоу, Юмашев рассказал, как Ельцин сделал Путина преемником. Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают главные темы последних дней
Максим Шевченко: Пугачева казалась мне вульгарной. А София Ротару - никогда
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