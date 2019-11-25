Гастарбайтеры устраивают из шикарных особняков хостелы и не пускают россиян устраиваться грузчиками
Корреспондент «КП» снял себе угол и выяснил, каково живется гастарбайтерам и их соседям
Гастарбайтеры устраивают из шикарных особняков хостелы и не пускают россиян устраиваться грузчиками
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