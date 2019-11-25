25 Нояб. 18:16 2019-11-25T22:08:36+03:00

В ДНР посмеялись над признанием мэра Горловки в шпионаже на украинскую разведку, Россия созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе, бывший депутат Верховной Рады поразился развитию Крыма 00:00 00:00

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