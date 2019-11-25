В ДНР посмеялись над признанием мэра Горловки в шпионаже на украинскую разведку, Россия созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе, бывший депутат Верховной Рады поразился развитию Крыма
Елена Афонина - с главными темами дня
В ДНР посмеялись над признанием мэра Горловки в шпионаже на украинскую разведку, Россия созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе, бывший депутат Верховной Рады поразился развитию Крыма
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