2019-11-25T22:08:36+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В ДНР посмеялись над признанием мэра Горловки в шпионаже на украинскую разведку, Россия созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе, бывший депутат Верховной Рады поразился развитию Крыма

Елена Афонина - с главными темами дня.Елена Афонина - с главными темами дня.

Елена Афонина - с главными темами дня

В ДНР посмеялись над признанием мэра Горловки в шпионаже на украинскую разведку, Россия созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе, бывший депутат Верховной Рады поразился развитию Крыма

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