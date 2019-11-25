25 Нояб. 18:33 2019-11-25T22:19:20+03:00

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро, директор Ротару назвал «заказом» нападки в адрес артистки, размер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей 00:00 00:00

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