СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-25T18:12:37+03:00

Билет в большое будущее: как инженерный чемпионат CASE-IN помогает молодежи 00:00 00:00

М. Антонов:

- Друзья, сегодня у нас два специально приглашенных гостя по специальному событию, которое мы сегодня постараемся осветить и рассказать: О международном инженерном чемпионате «CASE-IN». Это крупнейшая практико-ориентированное соревнования в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов.

У нас в гостях Артем Королев, основатель и сопредседатель оргкомитета международного инженерного чемпионата «CASE-IN», директор фонда «Надежная смена».

А. Королев:

- Здравствуйте!

М. Антонов:

- И Горубин Лука, руководитель проектов АНО «Россия страна возможностей».

Л. Горубин:

- Добрый день!

М. Антонов:

- АНО – это расшифровывается аббревиатура?

Л. Горубин:

- Автономная некоммерческая организация.

М. Антонов:

- А сейчас хотел услышать от Артема про этот инженерный чемпионат. Когда чемпионат – это сразу спорт. Как могут соревноваться между собой инженеры? Это все на бумаге или они демонстрируют что-то?

А. Королев:

- Идея проекта у нас родилась в 2012 году. Мы хотели запустить какое-нибудь молодежное мероприятие для будущих работников горных предприятий, чтобы оно было не именно про науку, как олимпиада или конференция. А чтобы в нем был соревновательный аспект и чтобы ребята в нем познакомились с актуальной производственной задачей. И появилась формулировка чемпионат по кейсам. Кейсы придумали не мы. Этот метод обучения давно в Гарварде. Просто мы его взяли как основу и назвали свои кейсы инженерными, потому что они не про экономику, не про менеджмент, а про то, как развивать большие и крупные производственные предприятия.

М. Антонов:

- Для наших слушателей. Кейсы – это идеи. Это решения фактически готовые, которые вполне возможно реализовывать и воплощать в жизнь.

А. Королев:

- Кейсы – это такие практически задачи. Это оформленные в формате презентации с наличием фотографий, графиков, экономических моделей описание конкретной производственной ситуации. И с задачами, которые стоят для участников. И подобные кейсы участники получают. И в командах по четыре человека готовят свои решения. После этого презентуют экспертной комиссии, она выбирает лучших. Поэтому это чемпионат и соревнования.

М. Антонов:

- И тут подключается Лука. Ваша роль в этом? Вы даете платформу? Дальнейшее продвижение.

Л. Горубин:

- Платформа «Россия страна возможностей» - это система социальных лифтов, которые строятся по поручению президента. И мы объединяем уже 22 проекта. И в начале 2019 года, когда мы начинали набор новых инициатив на этот год, в поле нашего зрения попал проект «CASE-IN». Это на сегодня самые крутые практико-ориентированные соревнования в этой области. Мы берем разные профессиональные области. И для инженеров у нас существует этот проект. С вхождением в платформу он немного изменился. Мы добавили осенний кубок, потому что он целиком проходит в онлайн, что позволяет участвовать в нем любому желающему: школьнику, студенту или работающему специалисту из любой точки нашей страны.

М. Антонов:

- У вас еще и кубковая система развита?

Л. Горубин:

- Это такое название второго этапа. Раньше чемпионат проходил только в весеннем полугодии. И проходили мероприятия в вузах и финал общий по стране. А второй полугодие была тишина в этом проекте. Мы с коллегами придумали осенний кубок, который расширит и количество участников, и поскольку он проходит все отборочные этапы в онлайн, а только финал очный, он позволяет большему числу людей поучаствовать, практически не выходя из дома.

М. Антонов:

- «Россия страна возможностей» и для иностранцев. Международная палитра какими странами представлена?

А. Королев:

- Мы говорим про страны, ближайшие к нам. Страны ЕврАзЭс. Это было связано с тем, что в этих странах, таких как Казахстан, Белоруссия, Киргизия обучаются ребята на русском языке и по тем специальностям, которые нам интересны. Мы в свое время их пригласили на чемпионат и сейчас каждый год порядка десяти международных команд у нас принимают участие и приезжают на финал. С точки зрения развития проекта, взаимосвязи между университетами, мы каждый год приглашаем порядка десяти университетов.

М. Антонов:

- Если изучить, вроде все понятно. Лига рабочих специальностей. Понятно, о чем идет речь. Луа, Артем, у нас профориентирование фактически убито в системе образования! А вы этим чемпионатом пытаетесь это все возродить? Я не совсем понимаю, как школьники в этом принимают участие.

Л. Горубин:

- У нас на платформе очень много проектов для школьников. Они разной направленности. Есть проекты, направленные на школьников, которые хотят стать предпринимателями. И должен быть проект, которые направлен на школьников, которые хотят связать свою жизнь с инженерией.

М. Антонов:

- Сейчас нас слушают в 60 с лишним городах России. И вот сидит родитель или школьник. И вот он знает, что существует нечто, где он… А у него мечта. Он рукастый, придумывает что-то. Как попасть? Что нежно сделать? Ему надо самоорганизоватся, обратиться в школу?

Л. Горубин:

- Главное преимущество школьной лиги в том, что она целиком проходит в онлайн. Для этого не надо никуда ехать, идти. Достаточно зайти на сайт проекта, зарегистрироваться и принять участие.

М. Антонов:

- И это уже на следующий год?

Л. Горубин:

- Теперь уже да. В этом году прошли все соревнования. Все регистрации прошли. Следующий этап начнется весной у нас?

А. Королев:

- У нас сейчас осенний кубок распространился на школьную лигу тоже. Сейчас завершается осенний кубок. И финал пройдет на день энергетика 21 декабря на базе Финансового университета при правительстве. Школьник из любого города нашей страны, у него должна быть команда – это одно условие. Мы считаем, что команда начинается от трех человек. Максимально четыре. Они должны сорганизоваться и получить по почте этот кейс. И его решить. Сейчас ключевое преимущество, которое есть в проекте благодаря коллегам из «Россия страна возможностей», у нас есть 22 вуза, которые дают преференции. Это нашим школьникам. Если ты принял участие в школьной лиге, вышел в финал, победил или попал в десятку, ты получаешь сертификат и дополнительные баллы к ЕГЭ в 22 университетах. Ты можешь выбирать уже. Условия разные. Кто-то дает 5 баллов, кто-то 6, кто-то 3. Но смысл в том, что это конкретно социальный лифт с точки зрения того, что ребенок не просто что-то узнал про энергетику, но он еще и пошел учиться.

М. Антонов:

- Лука, а вы следите за движением этого лифта?

Л. Горубин:

- Хочу пояснить, как мы видим социальный лифт. У нас есть четыре ипостаси. Первая – трудоустройство, второе – стажировка или практика, третье – возможность получения новой ступени образования, а для школьника – это поступление на бакалавриат и так далее. Или прохождение специализированных образовательных программ. И четвертое – запуск своего какого-то проекта. Социальный или бизнес.

Что касается нашего контроля. Конечно, у нас есть два основных показателя эффективности по каждому проекту. Это число людей, которое на него зарегистрировались. И второй – число людей, которые в течение года после проекта на этом социальном лифте куда-то поехали вверх. Мы, конечно, за этим следим. У нас отдельная программа постпроектного сопровождения участников. Более того, социальный лифт – это не все, что они получают. Еще у нас очень активно реализуется программа «Наставничество» - это когда за победителями проекта закрепляются наставники, например, из числа победителей конкурсы «Лидеры России». Это люди, которые доказали, что они уже классные управленцы. И кто-то из них работает в той сфере, которая соответствует проекту «CASE-IN». И такой лидер может стать наставником для команды молодых студентов или школьников, которые стали победителями.

М. Антонов:

- 8 федеральных округов. Будет ли расширение по городам? Будут ли подключаться другие города и регионы? Можно сориентироваться, конечно, и сказать, давайте мы с миллионниками поработаем! Но развитие моногородов, кстати, никто не отменял.

Л. Горубин:

- Главный принцип всех проектов нашей платформы, что поучаствовать в них может любой человек. Из любой точки нашей страны. Это то, к чему мы стремимся. Конечно, с решением инженерных кейсов в части студенческой лиги немножко сложнее, потому что она проходит очно и на базе образовательных организаций. Но число этих образовательных организаций от года к году растет. И мы надеемся, что оно будет расти и дальше. Конечно, это зависит от профиля этих организаций. И все вузы, где инженерные специальности существуют, мы стараемся подключать, увеличивать число вузов, которые в дальнейшем дают и дополнительные баллы к поступлению. Охват будет расти.

М. Антонов:

- А оценки международных специалистов? А не замахнуться ли нам… Бросить вызов не странам ближнего зарубежья? Ну, что, европейцы? Приезжайте. Мы свои кейсы покажем, вы – свои.

Л. Горубин:

- Не берусь сказать, что мы это сделаем в ближайшее время, однако, думаю, что наши ребята не уступают своим зарубежным коллегам.

М. Антонов:

- А международная оценка есть какая-нибудь?

Л. Горубин:

- Мы такой аналитики не делали. Мы концентрируемся, в первую очередь, на том, чтобы создавать возможности для самореализации нашим ребятам. Но те компании, которые у нас оценивают конкурсантов, это компании с международной сферой интересов. Их высокая оценка уже говорит о том, что ребята конкурентоспособны и на мировом рынке.