2019-11-25T20:32:22+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин. Как за 900 тысяч к школе туалет пристроили

Экономист Михаил Делягин - о главных темах дня.Экономист Михаил Делягин - о главных темах дня.

Доктор экономических наук - про традицию торжественно открывать туалеты, морги и свалки, про новые попытки приватизации и про усилия по сдерживанию развития экономики

Михаил Делягин. Как за 900 тысяч к школе туалет пристроили

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О том, что сейчас происходит с российской экономикой, кто там сейчас дергает за ниточки, зарабатывая на нас миллиарды и каких новых налогов и платежей ждать от родного правительства, в своих авторских подкастах на Радио «Комсомольская правда» рассказывают народные экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.

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