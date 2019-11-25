На ЕГЭ предложили оценивать креативность абитуриентов, в России начинается масштабная распродажа, астрономы впервые обнаружили гигантскую тройную черную дыру
Елена Афонина - с главными темами дня
На ЕГЭ предложили оценивать креативность абитуриентов, в России начинается масштабная распродажа, астрономы впервые обнаружили гигантскую тройную черную дыру
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