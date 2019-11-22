Что мешает и что помогает развитию малого и среднего бизнеса в России
Что делает государство для развития малого и среднего бизнеса в России
Рассказываем, что делает государство для помощи бизнесменам, зачем мамочкам в декрете открывать своё дело, чем зарабатывают после отставки военные пенсионеры и как помогают форумы в развитии предпринимательства
Что мешает и что помогает развитию малого и среднего бизнеса в России
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Гость программы: глава Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации Милена Арсланова.