2019-11-22T22:58:42+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

23 ноября. Смерть Александра Меньшикова, завершение повести «Алые паруса», окружение группировки немецких войск под Сталинградом

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

23 ноября. Смерть Александра Меньшикова, завершение повести «Алые паруса», окружение группировки немецких войск под Сталинградом

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23 ноября. В этот день в разные годы:

1729 год - в ссылке умирает друг и сподвижник Петра I Александр Меньшиков.

1922 год - Александр Грин завершает повесть «Алые паруса».

1942 год - под Сталинградом окружена 300-тысячная группировка немецких войск.

1991 год - Майкл Джексон на вершине английского и американского хит-парадов.

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