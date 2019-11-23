23 ноября. Смерть Александра Меньшикова, завершение повести «Алые паруса», окружение группировки немецких войск под Сталинградом
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
23 ноября. Смерть Александра Меньшикова, завершение повести «Алые паруса», окружение группировки немецких войск под Сталинградом
23 ноября. В этот день в разные годы:
1729 год - в ссылке умирает друг и сподвижник Петра I Александр Меньшиков.
1922 год - Александр Грин завершает повесть «Алые паруса».
1942 год - под Сталинградом окружена 300-тысячная группировка немецких войск.
1991 год - Майкл Джексон на вершине английского и американского хит-парадов.