Михаил Ширвиндт: «Будущее за блогерами. Пока они любители, но скоро все будут равняться на них»
Давид Шнейдеров обсуждает все новости, связанные с культурой вообще и с театром и кино в частности
В гостях у Давида Шнейдерова телеведущий и молодой блогер рассказывает, что он никогда не будет делать в интернете, вспоминает учебу в Щукинском училище, почему он не ностальгирует по Советскому Союзу и какая цензура существует на телевидении
Михаил Ширвиндт: «Будущее за блогерами. Пока они любители, но скоро все будут равняться на них»
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