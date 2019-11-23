2019-11-22T23:36:57+03:00
Комсомольская правда представляет
Давид ШНЕЙДЕРОВ@radio_kp

Михаил Ширвиндт: «Будущее за блогерами. Пока они любители, но скоро все будут равняться на них»

Давид Шнейдеров обсуждает все новости, связанные с культурой вообще и с театром и кино в частностиДавид Шнейдеров обсуждает все новости, связанные с культурой вообще и с театром и кино в частности

В гостях у Давида Шнейдерова телеведущий и молодой блогер рассказывает, что он никогда не будет делать в интернете, вспоминает учебу в Щукинском училище, почему он не ностальгирует по Советскому Союзу и какая цензура существует на телевидении

Михаил Ширвиндт: «Будущее за блогерами. Пока они любители, но скоро все будут равняться на них»

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