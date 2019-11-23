Путин попросил «Единую Россию» не соглашаться автоматически с чиновниками, Валентин Юмашев рассказал, как Ельцин выбирал преемника, Лавров назвал условия мирного договора с Японией
Елена Афонина - с главными темами дня.
Елена Афонина - с главными темами дня
Путин попросил «Единую Россию» не соглашаться автоматически с чиновниками, Валентин Юмашев рассказал, как Ельцин выбирал преемника, Лавров назвал условия мирного договора с Японией
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