2019-11-23T16:06:07+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Президент Федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал в отставку, за всеми водителями будет следить специальная умная система камер, в Минздраве назвали новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Президент Федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал в отставку, за всеми водителями будет следить специальная умная система камер, в Минздраве назвали новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

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