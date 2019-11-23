СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-23T16:06:07+03:00

Президент Федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал в отставку, за всеми водителями будет следить специальная умная система камер, в Минздраве назвали новые сроки изменения правил медосмотра для водителей 00:00 00:00

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