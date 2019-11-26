Всех запретим? Почему все ополчились на Софию Ротару, но молчат про Лободу, Веру Брежневу и Ани Лорак
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, помогают ли украинские певцы нормализации российско-украинских отношений, Оксана Пушкина заявила об угрозах из-за законопроекта о домашнем насилии и нужно ли расширять право на самооборону
Всех запретим? Почему все ополчились на Софию Ротару, но молчат про Лободу, Веру Брежневу и Ани Лорак
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