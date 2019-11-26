2019-11-26T12:22:42+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а в Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а в Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

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В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
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