Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а в Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а в Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.