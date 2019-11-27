2019-11-27T12:21:59+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Российскому спорту грозит «красная карточка»: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады и ЧМ по футболу

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, чем закончится громкое антидопинговое дело и должны ли наши спортсмены ехать на соревнования под белым олимпийским флагом

Российскому спорту грозит «красная карточка»: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады и ЧМ по футболу

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Главное - вовремя

Тема: Москва отпустила Савченко и Сенцова, передала Киеву задержанные корабли, проводит встречи в «нормандском формате». Сколько можно идти на уступки Киеву?

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
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