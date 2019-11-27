Российскому спорту грозит «красная карточка»: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады и ЧМ по футболу
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, чем закончится громкое антидопинговое дело и должны ли наши спортсмены ехать на соревнования под белым олимпийским флагом
Российскому спорту грозит «красная карточка»: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады и ЧМ по футболу
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