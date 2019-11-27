Пора валить? Число желающих уехать из России молодых людей достигло максимума за последние 10 лет
Михаил Антонов и Мария Баченина - про настроения молодежи, заявление губернатора Иркутской области о бессмысленности повышения зарплат бюджетникам и внезапное признание российским правительством своей вины в ЕСПЧ
Пора валить? Число желающих уехать из России молодых людей достигло максимума за последние 10 лет
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.