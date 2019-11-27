Украина пообещала начать воровать газ с нового года
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, можно ли найти управу на «Нафтогаз», перестала ли Россия чувствовать санкции Запада и не слишком ли мы гордимся советским прошлым
Украина пообещала начать воровать газ с нового года
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