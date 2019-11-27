Открытие платной трассы Москва-Питер. Корреспондент КП первой проехала по-новому участку
Михаил Антонов, Анастасия Варданян и Антон Шапарин обсуждают, сколько мы готовы платить за новые качественные дороги
Открытие платной трассы Москва-Питер. Корреспондент КП первой проехала по-новому участку. Ещё до Путина!
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