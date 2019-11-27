СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-27T13:58:17+03:00

Наш корреспондент протестировала новую трассу и теперь рассказывает обо всех плюсах и минусах. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Открытие платной трассы Москва-Питер. Корреспондент КП первой проехала по-новому участку. Ещё до Путина! 00:00 00:00

КСТАТИ

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