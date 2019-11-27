2019-11-27T13:58:17+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Открытие платной трассы Москва-Питер. Корреспондент КП первой проехала по-новому участку

Наш корреспондент протестировала новую трассу и теперь рассказывает обо всех плюсах и минусах.Наш корреспондент протестировала новую трассу и теперь рассказывает обо всех плюсах и минусах.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Михаил Антонов, Анастасия Варданян и Антон Шапарин обсуждают, сколько мы готовы платить за новые качественные дороги

Открытие платной трассы Москва-Питер. Корреспондент КП первой проехала по-новому участку. Ещё до Путина!

00:00
00:00

КСТАТИ

Об этой и других столичных новостях мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

Скачать передачу [mp3, 23.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
20 Ноября 2019 11:03 - 11:32

Московские окна

Тема: Предприниматель из Подмосковья зарезал пешехода из-за плохого настроения, а подростки играют в челлендж «Пропасть на 72 часа»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александр РОГОЗА, Анастасия ВАРДАНЯН
07:30
21:30
15 Ноября 2019 11:03 - 11:32

Московские окна

Тема: «Била, издевалась, орала, алкоголь был постоянно». Трое детей узнали, что неродные, во время очередного откровения «матери»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН, Мария ШЕСТЕРИКОВА
07:30
21:30
13 Ноября 2019 11:03 - 11:32

Московские окна

Тема: Москвичка вышла в окно с двумя детьми. Как отличить послеродовую депрессию от обычной усталости и почему она приводит к суициду

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН

В гостях: Ксения КРАСИЛЬНИКОВА
07:30
21:30
11 Ноября 2019 11:03 - 11:45

Московские окна

Тема: Бараки и хрущевки отправят под снос. В Госдуму внесён закон о реновации жилья по всей России

В студии: Михаил АНТОНОВ, Светлана ВОЛКОВА, Анастасия ВАРДАНЯН

В гостях: Екатерина ВИНОКУРОВА
07:30
21:30
30 Октября 2019 11:03 - 11:32

Московские окна

Тема: «Он бил меня ногами и кричал, что задушит наших дочек...Михаил Антонов и Анастасия Варданян»: москвичку обвиняют в убийстве мужа-алкоголика.

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН, Мария ШЕСТЕРИКОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Госдуме назвали "ассиметричным" отказ суда Швеции принять апелляцию "Газпрома" по спорам с "Нафтогазом"
Краснодарский край завершил нацпроект «Культура»
Роструд вновь напомнил о двухдневных рабочих неделях
Россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов
В МИД РФ предложили распространить "закон Димы Яковлева" на все страны
Страховщики опровергли сообщение о россиянке, которой оторвало руки в Доминикане
Путин и Зеленский могут встретиться один на один в ходе саммита в «нормандском формате»
Аналитики посчитали, сколько Наташ летает в Турцию
Президент Литвы посоветовал Зеленскому «не идти на уступки» России
Болельщики оскорбили зенитовца Дзюбу, а штраф в 100 тысяч заплатит ФК «Спартак»
Зеленский хочет «четко» понимать, когда и как можно остановить войну на Донбассе
В Шереметьево совершил аварийную посадку частный самолет
Путин рассказал, как будет называться новая траса «Москва - Санкт-Петербург»