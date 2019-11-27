СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-27T13:43:31+03:00

Как многодетным семьям легко погасить 450 тысяч в счёт ипотечного кредита? 00:00 00:00

Е. Аракелян:

- Поговорим мы сегодня о достаточно важной теме, особенно она важна для семей, где трое и более детей, а именно о нашумевшей программе, по которой таким многодетным семьям могут списать 450 тысяч рублей в счет их ипотечного кредита. Напомню условие программы. В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года должен родиться третий или последующий ребенок, и эта семья должна взять до рождения ребенка ипотечный кредит. Тогда им может быть списана часть этого долга на сумму 450 тысяч рублей. Программа уже какое-то время действует и мы решили разобраться, как она действует на практике. Сегодня наша программа как раз посвящена первым итогам этих выплат и, в том числе, мы обратимся к многодетным семьям, которые нам расскажут, как это все у них происходило на практике. А начнем мы с первых итогов этой программы. На прямой связи со студией управляющий директор Дом.РФ Алексей Ниденс. Первый и главный вопрос – для кого действует эта программа и каким образом ею воспользоваться, куда надо обратиться за помощью?

А. Ниденс:

- Программа действует с 25 сентября, она разработана как раз для поддержки многодетных семей, это семьи, где родился третий или последующий ребенок, начиная с текущего года, с 1 января 2019 года, и до конца 2022 года. Если такое радостное событие в семье случилось и есть ипотечный договор, то есть, семья предполагает улучшение жилищных условий, то нужно обратиться к своему кредитору, написать заявление на участие в программе, далее кредитор передает пакет документов в Дом.РФ, оператору, мы делаем соответствующие запросы в органы ЗАГС, в Росреестр, подтверждаем все необходимые условия по программе и выдаем свое решение кредитору, при положительном решении перечисляем кредитору 450 тысяч рублей, которые он отправляет на погашение по основному долгу, а после этого события пересматриваются условия кредита – либо снижается ежемесячный платеж, либо сокращается срок по кредиту.

Е. Аракелян:

- Сколько семей уже обратилось за списанием этих 450 тысяч? Цифра в деньгах называется там практически полтора миллиарда рублей, а людей сколько?

А. Ниденс:

- За первые два месяца мы получили уже порядка 20 тысяч заявлений на оказание поддержки. Из них уже по девяти тысячам принято решение об одобрении и, соответственно, денежные средства переводятся кредиторам. Еще где-то по полутора тысячам заявлений мы сейчас работаем с кредитными организациями по вопросу доуточнения документов, для того, чтобы можно было принять положительное решение и денежные средства перевести этим семьям.

Е. Аракелян:

- А есть какие-то случаи отказов? То есть, какие проблемы могут возникнуть? То есть, на что людям сразу обратить внимание?

А. Ниденс:

- Программа оказывает поддержку семьям именно на улучшение жилищных условий, там прописано, что поддержку получают семьи, которые приобретали жилье – либо на вторичном рынке, либо строящееся, либо приобретали земельные участки для последующего индивидуального жилищного строительства. При этом, отказы, к сожалению, приходится формировать по тем случаям, когда цель кредита не соответствует тому, что я назвал выше – например, когда указывается, что это приобретение жилья и в то же время в этом же договоре, например, предусмотрены иные цели какого-то потребительского кредитования, либо это дополнительные средства были предоставлены кредиторам на ремонт, на обустройство жилого помещения.

Е. Аракелян:

- Допустим, если семья брала просто потребительский кредит, без уточнения конкретных целей, но купила таки на него квартиру – гипотетическая ситуация – это может быть причиной для отказа?

А. Ниденс:

- Как раз потребительские кредиты не попадают под условия действия данной государственной программы. В данном случае речь идет только про договора ипотечные, где залогом выступает приобретаемое жилье.

Е. Аракелян:

- Какую роль в программе выполняет Дом.РФ, а какая часть программы за банками?

А. Ниденс:

- За банками это вся первичная работа с заемщиками, со своими клиентами. Это прием заявлений, это сбор полного комплекта документов, которые подтверждают целевое направление выданного кредита. И далее эти документы передаются оператору программы. Оператор программы проверяет на комплектность, проверяет, что все условия, которые предусмотрены программой, в том числе, по постановлению правительства, соблюдаются. Далее роль оператора программы – обеспечить единые стандарты работы всех кредитных организаций. Соответственно, контролировать сроки выполнения организацией всех этапов работ, и в том числе, сроков уже по оказанию поддержки после перечисления денежных средств на счета кредитной организации. В случае, если принимается положительное решение, оператором программы перечисляются денежные средства кредитору, соответственно, далее кредитор списывает 450 тысяч с основного долга по кредиту заемщика и, так как сумма стала меньше, далее уже заемщиком решается, либо это будет снижение ежемесячного платежа, либо сокращается срок выплаты кредита с сохранением суммы платежа ежемесячно.

Е. Аракелян:

- Спасибо, Алексей. Напомню, мы обсуждаем программу, в соответствии с которой многодетная семья может претендовать на списание 450 тысяч в счет долга по ипотеке, если у них с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий ребенок. А сейчас у нас на прямой связи со студией многодетная мама Дарья Воробьева. Это как раз вот одна из семей, которая уже подала заявку на участие в программе по списанию этих самых 450 тысяч рублей в счет ипотеки, о которой мы говорим. Дарья, для начала расскажите немного о своей семье. Сколько у вас детей и на что вы брали ипотеку и как давно?

Д. Воробьева:

- Я многодетная приемная мама, у меня четыре кровных ребенка и семь приемных детей. Ипотеку мы взяли в 2016 году, в Сбербанке, взяли ее на улучшение качества жизни.

Е. Аракелян:

- Что за жилье вам удалось купить в результате?

Д. Воробьева:

- Соответственно, квартира нам уже не подходила, слишком маленький метраж. Мы нацелились на загородный дом.

Е. Аракелян:

- А как вы узнали о том, что можете рассчитывать на списание этих 450 тысяч рублей в счет взятого кредита?

Д. Воробьева:

- По телевизору об этом говорили. Сам президент наш в послании. Потом мониторили интернет.

Е. Аракелян:

- А на практике насколько легко оказалось воспользоваться этой программой? Возникли ли какие-то сложности по части сбора документов?

Д. Воробьева:

- Никаких не возникло трудностей. Пакет документов минимален. Подаешь документы в свой банк, в котором ты брал ипотеку, либо рефинансировал, и через месяц, может быть, чуть больше, нам перевели деньги.

Е. Аракелян:

- А по времени в самом банке сколько это заняло?

Д. Воробьева:

- Минут десять.

Е. Аракелян:

- То есть, оперативно?

Д. Воробьева:

- Спасибо большое нашему государству за предоставленную господдержку многодетным семьям, она очень важна.

Е. Аракелян:

- И у нас еще одна многодетная мама Екатерина Злобина.

Екатерина, для начала немножко расскажите о вашей семье, сколько у вас детей, где вы покупали жилье, на что именно брали ипотеку.

Е. Злобина:

- Мы многодетная семья, у нас трое замечательный мальчиков -богатырей. Жили мы в Москве, но решили расшириться и взяли ипотеку. Чтобы приобрести квартиру в Подмосковье в городе Лобня.

Как давно вы взяли ипотеку:

Е. Злобина:

- Ипотеку мы взяли 5 лет назад, когда у нас было двое детей. Потом я забеременела и мы узнали что будет такая программа.

Е. Аракелян:

- А как вы узнали, откуда?

Е. Злобина:

- Мы узнали из СМИ.

Е. Аракелян:

- Насколько легко было воспользоваться этой программой?

Е. Злобина:

- Мы достаточно быстро получили быстро получили эту поддержку, при этом эта поддержка помогла полностью погасить нам ипотечный кредит. Мы в расчете с банком полностью.

Е. Аракелян:

- Ну, логично выяснить мнение и другой стороны, то есть, представителя банков. И это мы сейчас и сделаем. У нас на связи директор департамента дистанционного сопровождения ипотечных сделок «Росбанк Дом» Анна Пантелеева.

А. Пантелеева:

- Здравствуйте.

Е. Аракелян:

- Сколько семей уже обратилось в ваш банк за списанием этих самых 450 тысяч? И сколько из них получили одобрение?

А. Пантелеева:

- Всего 25 сентября от клиентов «Росбанк Дом» поступило 615 заявлений на погашение ипотечного кредита как раз за счет субсидии. Если говорить о выплатах, то на сегодняшний день срез мы делали и у нас получилось, что 80 семей получили выплаты. То есть, в общей сложности на 36 миллионов. И так же мы делали статистику и посмотрели, что отказов было 49 всего по всем нашим обращениям. Отказы в основном были связаны с тем, что неправильно оформлены права и в том числе неправильно указано назначение кредитов в кредитном договоре. Мы сейчас ведем работу с Дом.РФ на тему того, что мы заключаем допсоглашение по этим клиентам, чтобы у них была правильная формулировка в допсоглашении, чтобы она соответствовала как раз требованиям.

Е. Аракелян:

- Какова роль Дом.РФ? То есть, где заканчивается роль Дом.РФ, где начинается роль банка? И насколько эффективно это взаимодействие?

А. Пантелеева:

- Взаимодействие эффективно. У нас создана даже специальная группа поддержки, куда мы задаем вопросы в режиме онлайн, и получаем, в том числе, оперативные ответы и совместными усилиями мы ищем варианты. Например, вот поступили отказы по такой причине, а мы, благодаря тому, что составили уточнение, поняли, как нужно сформулировать правильно назначение, сейчас мы со своей стороны вот уже на нашем этапе, на этапе «Росбанк Дом» организовываем подписание допсоглашений с нашими клиентами, чтобы они как можно быстрее получили выплаты.

Е. Аракелян:

- Спасибо, Анна.