Александр Емельяненко: Меня посадили не за то, что я сделал
Александр Емельяненко в гостях у Радио «Комсомольская правда»Фото: принтскрин видео.
Николай Валуев и Валентин Алфимов беседуют с чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Александром Емельяненко о предстоящем бое с Михаилом Кокляевым, о 2-х летнем заключении и допинговых скандалах
Александр Емельяненко: Меня посадили не за то, что я сделал
00:00
00:00
КСТАТИ
Чтобы послушать новую спортивную программу «Большой спорт» с Николаем Валуевым на Радио «Комсомольская правда», подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!