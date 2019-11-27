2019-11-28T00:11:54+03:00
Большой спорт
Николай ВАЛУЕВВалентин АЛФИМОВ

Александр Емельяненко: Меня посадили не за то, что я сделал

Александр Емельяненко в гостях у Радио «Комсомольская правда»Александр Емельяненко в гостях у Радио «Комсомольская правда»Фото: принтскрин видео.

Николай Валуев и Валентин Алфимов беседуют с чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Александром Емельяненко о предстоящем бое с Михаилом Кокляевым, о 2-х летнем заключении и допинговых скандалах

Александр Емельяненко: Меня посадили не за то, что я сделал

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