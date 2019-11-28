Всё для народа. В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, нужно ли делать последний день года выходным, как США будут гадить нашей стране и почему в России зафиксировано рекордное количество вакансий, а работу найти нельзя
Всё для народа. В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем
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