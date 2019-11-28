2019-11-28T12:17:16+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Всё для народа. В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, нужно ли делать последний день года выходным, как США будут гадить нашей стране и почему в России зафиксировано рекордное количество вакансий, а работу найти нельзя

Всё для народа. В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем

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Главное - вовремя

Тема: Москва отпустила Савченко и Сенцова, передала Киеву задержанные корабли, проводит встречи в «нормандском формате». Сколько можно идти на уступки Киеву?

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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