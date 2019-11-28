Почему закон о домашнем насилии расколол общество на тех, кто сильно «за» и резко «против»
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, что страшнее - насилие психологическое или физическое, реально ли сэкономить в «чёрную пятницу» и почему люди жалуются Путину на лежачий полицейский во дворе
Почему закон о домашнем насилии расколол общество на тех, кто сильно «за» и резко «против»
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