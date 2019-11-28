Трампа задушила жаба. США намерены сократить объем выплат в бюджет НАТО
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, как лидеры государств борются за влияние в Европе, почему Apple всё-таки признала Крым российским и из-за чего чаще всего увольняются россияне
Трампа задушила жаба. США намерены сократить объем выплат в бюджет НАТО
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