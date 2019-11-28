Путин поддержал идею об участии военных из всех стран ОДКБ в параде на Красной площади, в Киеве пообещали не перекрывать газовый вентиль и сравнили возвращенные Москвой украинские корабли с «консервными банками»
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Путин поддержал идею об участии военных из всех стран ОДКБ в параде на Красной площади, в Киеве пообещали не перекрывать газовый вентиль и сравнили возвращенные Москвой украинские корабли с «консервными банками»
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