СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-28T14:10:30+03:00

Путин поддержал идею об участии военных из всех стран ОДКБ в параде на Красной площади, в Киеве пообещали не перекрывать газовый вентиль и сравнили возвращенные Москвой украинские корабли с «консервными банками» 00:00 00:00

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