В больнице умерла девочка, чью операцию отложили из-за увольнения трансплантолога, правительство отменило обязательную сертификацию лекарств, на платных трассах предложили ввести льготы для инвалидов
Игорь Измайлов - с главными темами дня
В больнице умерла девочка, чью операцию отложили из-за увольнения трансплантолога, правительство отменило обязательную сертификацию лекарств, на платных трассах предложили ввести льготы для инвалидов
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