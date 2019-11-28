СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-28T14:32:51+03:00

В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря, 70% россиян считают, что интересы властей и народа не совпадают, модернизированный Ту-160М передали на испытания 00:00 00:00

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