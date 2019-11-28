2019-11-28T19:41:02+03:00
Экономика
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Газовые войны: Прекратится ли транзит через Украину после запуска «Северного потока-2»

«Газпром» проиграл иск «Нафтогазу» в стокгольмском суде.«Газпром» проиграл иск «Нафтогазу» в стокгольмском суде.Фото: Олег ЗОЛОТО

«Газпром» проиграл иск «Нафтогазу» в стокгольмском суде. Разбираемся вместе с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным, что будет дальше

Газовые войны: Прекратится ли транзит через Украину после запуска «Северного потока-2»

00:00
00:00

КСТАТИ

О том, что сейчас происходит с российской экономикой, кто там сейчас дергает за ниточки, зарабатывая на нас миллиарды и каких новых налогов и платежей ждать от родного правительства, в своих авторских подкастах на Радио «Комсомольская правда» рассказывают народные экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.

Если вы пользуетесь Apple Podcasts, на Михаила Делягина вы можете подписаться здесь, а на Никиту Кричевского тут.

Если вам больше нравится Google Podcasts, то для подписки на Никиту Кричевского нажмите здесь, а для подписки на Делягина - тут и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 43.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
14 Ноября 2019 17:03 - 18:02

Экономика

Тема: Экономист Михаил Беляев: В Англии в прожиточный минимум входит билет на футбол и пиво. А у нас он рассчитывается даже не по медицинским показателям!

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Алексей ИВАНОВ

В гостях: Михаил БЕЛЯЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Полиция Германии готова заплатить 500 тысяч евро за помощь в поимке дрезденских грабителей
«Никакой подставы нет»: Сафронов рассказал о съемках «Битвы экстрасенсов»
Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL
Ангела Меркель упала, когда поднималась на сцену в Берлине
Киев назвал три вопроса для обсуждения на встрече в «нормандском формате»
Глава Минтруда: в этом году сделать 31 декабря выходным для всех невозможно
Меркель и Зеленский обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»
Киев ввел новый порядок пересечения линии соприкосновения с Донбассом
Медведев призвал создать правила для работы беспилотного транспорта в городах
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев открыл здание Шестого кассационного суда в Самаре
Сотрудники Всероссийского института МЧС сдали 50 литров крови
Опрос: 65 процентов россиян считают медведя символом страны
В Совфеде прокомментировали слова Мааса о сотрудничестве Европы с Россией
Берлин не принял предложение Москвы о моратории на РСМД
В Госдуме прокомментировали украинские сценарии реинтеграции Донбасса
Вашингтон и Берлин больше всех заплатят за расходы НАТО
Мадонна отменила три концерта из-за болезни
В Сеть попала последняя тренировка погибшего от сердечного приступа актера Годфри Гао
Силуанов предложил Медведеву сократить число надзорных органов
На Ставрополье строят крупнейшую в России ветроэлектростанцию