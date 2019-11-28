2019-11-28T20:23:21+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В Роскосмосе вскрыли схемы коррупции и мошенничества, Франция и Германия отказались от моратория на размещение РМСД, в Сибири прошел футбольный турнир среди батюшек

Елен Афонина - с главными темами дня.Елен Афонина - с главными темами дня.

Елен Афонина - с главными темами дня

В Роскосмосе вскрыли схемы коррупции и мошенничества, Франция и Германия отказались от моратория на размещение РМСД, в Сибири прошел футбольный турнир среди батюшек

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