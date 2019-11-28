СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-28T20:23:21+03:00

В Роскосмосе вскрыли схемы коррупции и мошенничества, Франция и Германия отказались от моратория на размещение РМСД, в Сибири прошел футбольный турнир среди батюшек 00:00 00:00

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