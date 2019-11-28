Владимир Сунгоркин: Допинг последние 20-30 лет применяется всеми. Вопрос только в том, как бы не поймали
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин объясняет, что стоит за главными событиями в стране и мире.
Главный редактор «Комсомольской правды» - про то, как затушить очередной виток антидопингового скандала, почему в американской президентской гонке участвуют одни старики и нужно ли прощать Софию Ротару
Владимир Сунгоркин: Допинг последние 20-30 лет применяется всеми. Вопрос только в том, как бы не поймали
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