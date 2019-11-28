2019-11-28T21:18:42+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Допинг последние 20-30 лет применяется всеми. Вопрос только в том, как бы не поймали

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин объясняет, что стоит за главными событиями в стране и мире.Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин объясняет, что стоит за главными событиями в стране и мире.

Главный редактор «Комсомольской правды» - про то, как затушить очередной виток антидопингового скандала, почему в американской президентской гонке участвуют одни старики и нужно ли прощать Софию Ротару

Владимир Сунгоркин: Допинг последние 20-30 лет применяется всеми. Вопрос только в том, как бы не поймали

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