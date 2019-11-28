СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-28T17:34:35+03:00

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РЖД и Минздрав запускают по всей стране «поезда здоровья» 00:00 00:00

В Петербурге стартовал Медсовет-2019. Это ежегодное отчетное мероприятие Центральной дирекции здравоохранения РЖД. Принимают участие в этом Медсовете представители Минздрава, Совета Федерации, администрации Санкт-Петербурга, а также топ-менеджеры крупнейших компаний. На Медсовете «Вклад «РЖД-Медицина» в национальную систему здравоохранения интервью «Комсомольской правде» дала заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева. Она рассказала о меморандуме, который был подписан между РЖД и Минздравом.

- Татьяна Владимировна, летом этого года между РЖД и Минздравом был заключен меморандум о взаимодействии в рамках хартии по проекту «Территория здоровья». О чем этот меморандум, каких вопросов он касается? И как продвигается работа по этому меморандуму?

- Именно по проекту «Здоровье» у нас действительно заключен меморандум, и не только даже по этому, но и по экспорту медицинских услуг тоже заключен меморандум. Что это значит? Вот мы очень хорошо хотим использовать формы РЖД «поезда здоровья». И чем больше бы этих поездов было, тем лучше. Во-первых, они нам помогают в том, что можно проводить в удаленных местах, труднодоступных местах, где идет железная дорога, проводить диспансеризацию населения, профилактические осмотры и еще агитировать (можно я так скажу?) за здоровый образ жизни. Это очень важно.

- Татьяна Владимировна, «поезда здоровья» - что это такое?

- Это специальные вагоны, которые оборудованы медицинским оборудованием. Там может быть и ультразвук, и флюорограф, ЭКГ, аппараты лабораторные, для анализа крови, мочи. То есть всё, для того чтобы провести первичные осмотры, экспресс-диагностику и выявить на ранних стадиях те же сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания.

- Как, по-вашему, учреждения «РЖД-Медицины» проявляют себя в первичной медицинской помощи на удаленных территориях?

- Вы знаете, мы сейчас действительно строим национальную систему здравоохранения. И независимо от формы собственности мы готовы объединить все системы здравоохранения, еще раз повторяю, независимо от форм собственности, именно в национальную систему, в рамках обязательного медицинского страхования. И у нас сегодня недаром уже 30% частных организаций участвуют в системе обязательного медицинского страхования. И первый, кто стал участником системы обязательного медицинского страхования, это РЖД. Это самый наш верный партнер, которому мы очень доверяем, имеем с ним очень конструктивные и теплые отношения. А доверяем, потому что они имеют длительную историю существования, опыт, квалификацию, материально-техническую базу, которым действительно верим не только мы, но и население.

Медсовет продолжает работу. На мероприятии обсуждают главные темы. Это вопросы здравоохранения, нацпроектов и законодательства в сфере регулирования работы частной медицины.