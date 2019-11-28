2019-11-28T18:20:03+03:00
Открытая студия

Как получить медпомощь в клиниках РЖД по полису

Главврач дорожной клинической больницы на станции Ростов Главный Ольга Нахрацкая в Открытой студии Радио «Комсомольская правда».Главврач дорожной клинической больницы на станции Ростов Главный Ольга Нахрацкая в Открытой студии Радио «Комсомольская правда».

Говорим об этом с главврачом дорожной клинической больницы на станции «Ростов-Главный» Ольгой Нахрацкой

Как получить медпомощь в клиниках РЖД по полису

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В Петербурге стартовал Медсовет-2019. Это ежегодное отчетное мероприятие центральной дирекции здравоохранения РЖД. Принимают участие в этом Медсовете представители Минздрава, Совета Федерации, администрации Санкт-Петербурга, а также топ-менеджеры крупнейших компаний. На Медсовете «Вклад «РЖД-Медицины» в национальную систему здравоохранения» интервью «Комсомольской правде» дал главврач дорожной клинической больницы на станции Ростов Главный Ольга Нахрацкая. Она рассказала о том, как можно получить помощь в «РЖД-Медицине».

- Ольга Ивановна, расскажите, что из себя представляет сегодня сеть «РЖД-Медицина»?

- Это здравоохранение, которое направлено на то, чтобы наш пациент-железнодорожник получил помощь, начиная от участковой службы и заканчивая высокотехнологичными методами обследования и лечения. Это аналог здравоохранения, только с ведомственным уклоном, скажем так. Но имеет одно очень существенное, важное отличие. У нас сохранена производственная медицина. Мы связываем здоровье наших пациентов-железнодорожников с теми производственными факторами, которые на них воздействуют.

- Сейчас мы говорили о железнодорожниках. А обычные россияне могут получить медицинскую помощь в «РЖД-Медицина»?

- Могут и получают. Мы сейчас активно работаем с государственным заказом по обязательному медицинскому страхованию. Это обычный полис ОМС, но при наличии гарантированных объемов, которые нам выделяет Министерство здравоохранения в той губернии, в которой мы находимся.

Следующий механизм попадания к нам – это полис добровольного медицинского страхования. У нас обслуживается Сбербанк, у нас обслуживается достаточно много компаний, которые имеют полис добровольного медицинского страхования. Еще на этом поле есть игроки, это крупные страховые компании, которые страхуют обычно крупные предприятия. И эти предприятия предпочитают всем остальным медицинским организациям нас.

- Какую медицинскую помощь можно получить в клиниках, больницах компании РЖД по полису обязательного медицинского страхования?

- Существует приказ Минздрава о перечне высокотехнологичных методов лечения. Так вот, в нашей больнице 90% этого перечня присутствует. Мы делаем операции на открытом сердце, то есть с остановкой кровообращения и с искусственным кровообращением, с остановкой собственного кровообращения и подключением искусственного кровообращения. Наш центр существует уже 15 лет.

Медсовет продолжает работу. На мероприятии обсуждают главные темы. Это вопросы здравоохранения, нацпроектов и законодательства в сфере регулирования работы частной медицины.

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