2019-11-29T16:30:44+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

ФСБ задержала в Крыму шпионку, Макрон призвал НАТО сместить внимание с России на борьбу с терроризмом, украинские дипломаты попытались сорвать выступление России в ООН

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

ФСБ задержала в Крыму шпионку, Макрон призвал НАТО сместить внимание с России на борьбу с терроризмом, украинские дипломаты попытались сорвать выступление России в ООН

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