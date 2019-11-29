ФСБ задержала в Крыму шпионку, Макрон призвал НАТО сместить внимание с России на борьбу с терроризмом, украинские дипломаты попытались сорвать выступление России в ООН
Игорь Измайлов - с главными темами дня
ФСБ задержала в Крыму шпионку, Макрон призвал НАТО сместить внимание с России на борьбу с терроризмом, украинские дипломаты попытались сорвать выступление России в ООН
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