СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-29T16:30:44+03:00

ФСБ задержала в Крыму шпионку, Макрон призвал НАТО сместить внимание с России на борьбу с терроризмом, украинские дипломаты попытались сорвать выступление России в ООН 00:00 00:00

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