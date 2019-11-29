2019-11-29T00:27:12+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

29 ноября. Введение в русский алфавит буквы «ё», казнь Зои Космодемьянской, премьера спектакля «Гамлет» с Высоцким в главной роли

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

29 ноября. Введение в русский алфавит буквы «ё», казнь Зои Космодемьянской, премьера спектакля «Гамлет» с Высоцким в главной роли

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29 ноября. В этот день в разные годы:

1783 год - в русскую азбуку предложено ввести букву «ё».

1941 год - в деревне Петрищево была казнена Зоя Космодемьянская.

1971 год - в театре на Таганке премьера спектакля «Гамлет» с Владимиром Высоцким в главной роли.

1980 год - группа АББА в последний раз занимает вершину чарта.

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