29 ноября. Введение в русский алфавит буквы «ё», казнь Зои Космодемьянской, премьера спектакля «Гамлет» с Высоцким в главной роли
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
29 ноября. Введение в русский алфавит буквы «ё», казнь Зои Космодемьянской, премьера спектакля «Гамлет» с Высоцким в главной роли
29 ноября. В этот день в разные годы:
1783 год - в русскую азбуку предложено ввести букву «ё».
1941 год - в деревне Петрищево была казнена Зоя Космодемьянская.
1971 год - в театре на Таганке премьера спектакля «Гамлет» с Владимиром Высоцким в главной роли.
1980 год - группа АББА в последний раз занимает вершину чарта.