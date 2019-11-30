2019-11-30T14:41:31+03:00
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Больше двух тысяч человек отправили заявки для участия в профессиональном конкурсе «Учитель будущего»

Руководитель проекта Андрей Богданцев.Руководитель проекта Андрей Богданцев.

Это новый всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация стартовала 19 ноября, но конкурс уже охватил всю страну

Больше двух тысяч человек отправили заявки для участия в профессиональном конкурсе «Учитель будущего»

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Без ограничений по возрасту и стажу - один из главных девизов профессионального конкурса "Учитель будущего". Например, самому взрослому участнику 70 лет, а самому юному еще нет и 20-ти, - об этом рассказал руководитель проекта Андрей Богданцев. Он отметил, что наибольшую активность проявили учителя из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской области и Краснодара:

- Мы и ожидали такой активности, и надеемся, что дальше она будет только увеличиваться. У нас наиболее активными оказались учителя города Москвы, на втором месте Санкт-Петербург и Воронежская область, на третьем месте Краснодарский край. Если говорить по специальностям, по преподаваемым предметам, наиболее активны учителя начальной школы и учителя русского языка и литературы. Самый молодой зарегистрировавшийся участник это учитель начальных классов из города Новый Уренгой, а самый опытный педагог – из города Колпашево Томской области, учитель биологии. Мы надеемся на то, что этот конкурс даст возможность проявить себя абсолютно всем возрастам учителей, неважно, молодой или опытный педагог, мы приглашаем к участию абсолютно всех.

Концепция профессионального конкурса "Учитель будущего" - командная работа. От одного общеобразовательного учреждения заявки на участие могут подать сколько угодно команд, главное, чтобы в каждой из них было три педагога. Успешные практики, инновационные подходы и нестандартные способы обучения, вот что организаторы хотят увидеть в конкурсантах.

Таким образом, конкурс "Учитель будущего" запускает новый вектор для работы всего педагогического сообщества, - подчеркнул руководитель проекта Андрей Богданцев:

- В концепцию конкурса была заложена идея командной работы как инструмента междисциплинарного взаимодействия учителей и формирования целостной картины мира у школьников. Проведение конкурса позволит нам на практике проиллюстрировать принцип триединства, когда учитель является носителем знаний в области преподаваемой дисциплины, оказывает психолого-педагогическое сопровождение обучающимся и владеет словом, в данном случае как инструментом воспитания. Основываясь на этой концепции, и сформированы все конкурсные задания. Отборочный этап пройдет в форме онлайн-тестирования в январе. Он будет состоять из трех блоков. Это вопросы в области общеобразовательного предмета, который преподают педагоги, вопросы по психологии и педагогике, а также на знание норм русского языка, культуры речи, функциональной грамотности. У нас пройдет 8 окружных полуфиналов в каждом федеральном округе, где учителям предстоит выполнить задания также трех треков. Это решить кейсы, это реальные ситуации из школьной жизни, разработать междисциплинарный урок, игру либо форму проверочной работы, такой методический конструктор, а также принять участие в дебатах по различным дискуссионным вопросам в сфере образования.

Заключительнный этап конкурса "Учитель будущего" пройдет в апреле следующего года. Из трех с половиной тысяч команд в финал выйдут лишь сто. Для них подготовили особые задания. Нужно будет провести междисциплинарный урок, организовать воспитательное мероприятие и выступить на конференции в стиле TED. У конкурсантов появится возможность предложить новшества, которые бы они хотели привнести в действующую систему образования, - добавил руководитель проекта Андрей Богданцев.

Чтобы стать участником профессионального конкурса "Учитель будущего", нужно заполнить анкету и зарегистрироваться на сайте Teachеr.rsv.ru. Прием заявок продолжится до 31 декабря.

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