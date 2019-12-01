2019-11-30T23:56:33+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

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1 декабря. В этот день в разные годы:

1887 год - написана первая повесть о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах».

1934 год - убийство первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова.

1988 год - в городе Орджоникидзе захвачен автобус с детьми.

2011 год - премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».

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