СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-30T23:56:33+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» 00:00 00:00

1 декабря. В этот день в разные годы:

1887 год - написана первая повесть о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах».

1934 год - убийство первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова.

1988 год - в городе Орджоникидзе захвачен автобус с детьми.

2011 год - премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».