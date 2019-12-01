1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»
1 декабря. В этот день в разные годы:
1887 год - написана первая повесть о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах».
1934 год - убийство первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова.
1988 год - в городе Орджоникидзе захвачен автобус с детьми.
2011 год - премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».