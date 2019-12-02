Неизвестные страницы военной истории. Как «ОДЕССА» прятала золото нацистов и вывозила их в Латинскую Америку
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы.
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом в подкасте «Военное ревю» Радио «Комсомольская правда». А также отвечают на все армейские вопросы
Неизвестные страницы военной истории. Как «ОДЕССА» прятала золото нацистов и вывозила их в Латинскую Америку
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