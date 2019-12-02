2019-12-02T17:34:12+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Неизвестные страницы военной истории. Как «ОДЕССА» прятала золото нацистов и вывозила их в Латинскую Америку

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы.

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом в подкасте «Военное ревю» Радио «Комсомольская правда». А также отвечают на все армейские вопросы

Неизвестные страницы военной истории. Как «ОДЕССА» прятала золото нацистов и вывозила их в Латинскую Америку

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