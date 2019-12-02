2 Дек. 19:03 2019-12-06T14:32:09+03:00

Особенности обновленного порядка определения кадастровой стоимости 00:00 00:00

А. Челышев:

- Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Росреестра Надежда Самойлова. Мы будем говорить о кадастровой стоимости. В этом году изменился порядок определения кадастровой стоимости и порядок ее оспаривания. А что конкретно поменялось?

Н. Самойлова:

- Начну с того, что поменялось не в этом году, а еще в 2017-м. Поменялся закон, в соответствии с которым проводится государственная кадастровая оценка. Закон предусматривает, что государственную кадастровую оценку объектов недвижимости сейчас проводят государственные бюджетные учреждения, которые создаются во всех субъектах РФ. Сделано это было для того, чтобы обеспечить единство методологии и единство подходов. Минэкономразвития утвердило новые методические указания, единые для всех объектов недвижимости. По этим правилам сейчас и проводится оценка. В прошлом году оценку в соответствии с новыми правилами проводили 34 бюджетных учреждения, соответственно, в 34 субъектах РФ, в этом году – 64. Проводилась оценка по разным видам объектов. Субъекты сами определяли очередность. Кто-то проводил оценку объектов капитального строительства, кто-то проводил оценку земель различных категорий. В зависимости от тех решений, которые были приняты, оценка и проводилась.

Поменялось это. Поскольку раньше оценку проводили частные оценщики, главная проблема была в том, что не всегда соблюдалось единство подходов, что давало некие перекосы при определении результатов оценки. Поменялся действительно порядок оспаривания кадастровой оценки. Раньше оспорить оценку можно было либо в комиссии при Росреестре, которая до настоящего времени еще существует в ряде регионов, либо напрямую в суде. Судебный порядок, причем не оспаривания, а установления стоимости в размере рыночной, сохранился на сегодняшний день, и, наверное, в ряде регионов он будет приоритетным.

Также новый закон говорит о том, что если вас не устраивают результаты оценки, вы можете их оспорить либо в комиссии, если такая комиссия создана, но уже в субъекте РФ, либо обратиться в суд. Кроме того, если раньше можно было обращаться с оспариванием результатов оценки в отношении своего конкретного объекта, то результаты менялись именно в отношении вашего объекта. Сейчас закон предусматривает такую возможность. В случае если доказано, что ошибка совершена в отношении группы объектов, то и пересматривает бюджетное учреждение результаты в отношении группы объектов, что положительно скажется на оценке объектов жилищного фонда. Например, если у вас квартира в типовом доме, то если в отношении одной квартиры выявлена ошибка, то одинаковые квартиры и переоценят. Такая же ситуация в отношении садоводческих объединений граждан. Это, конечно, сильно упрощает и взаимодействие граждан с органами власти, и способствует исправлению тех ошибок, которые были накоплены.

А. Челышев:

- При какой разнице между ожидаемой и реальной кадастровой оценкой имеет смысл оспаривать ее результаты? Если речь идет о каких-то сотых долях процента или, может быть, нескольких процентах, мне кажется, больше времени потеряешь, нежели выиграешь на этих процентах, даже после того как их в рубли превратить.

Н. Самойлова:

- Это правда. На самом деле в последнее время собственники объектов все чаще обращают внимание, насколько экономически выгодно заниматься этими моментами. Безусловно, имеет смысл обращаться в бюджетное учреждение в том случае, если ваш объект был описан неправильно. Предположим, были допущены какие-то ошибки технические при учете, при оценке. Предположим, вы являетесь владельцем квартиры в 50 кв. метров, а вам выставили стоимость, как на 100 кв. метров. В этом случае необходимо оспаривать эти результаты. Или, например, не учтено то, что дом находится в ветхом состоянии, или объект отнесет к другому виду использования. Это случаи, когда использовалась недостоверная информация. Причем могут быть разные ситуации, почему так произошло. Может быть, была допущена какая-то техническая ошибка. Может быть, вы в свое время получили новый документ и не обратились, например, в нашу службу. Вы считаете, что у вас земельный участок уже не земель сельхозназначения, а земель населенных пунктов, например, а государство, кроме органа, который выдал вам в свое время этот документ, об этом не знает, потому что вы не обратились с соответствующим заявлением и не внесли необходимые изменения.

А. Челышев:

- Это очень важный вопрос. Прежде чем обращаться за получением такой услуги, как определение кадастровой стоимости, нужно, видимо, провести определенную работу и вспомнить, все ли документы ты в свое время передал в соответствующие структуры.

Н. Самойлова:

- На самом деле, когда у нас начинается очередной тур оценки в регионах, мы обычно напоминаем правообладателям объектов недвижимости о том, что необходимо проверить, действительно ли корректно ваш объект описан в государственных информационных ресурсах, все ли в порядке, внесены ли все необходимые изменения. Я всегда говорю о том, что собственность это не только право, но еще и обязанность. Потому что всегда необходимо следить за своим имуществом. С одной стороны, необходимо вспомнить, все ли у вас корректно отражено, правильно ли знает государство ваш объект, действительно ли он такой, какой он есть. Второй момент. В рамках подготовки к оценке, поскольку это массовое мероприятие, бюджетные учреждения должны проводить еще и подготовку. И в рамках вот этой подготовки вы вправе подать декларацию и уточнить какие-то характеристики. Причем необходимо учитывать, что те характеристики, которые учитываются, например, в реестре недвижимости, должны быть учтены не по декларации. На сегодняшний день, в соответствии с законом о государственной регистрации прав на недвижимость, есть специальная процедура. Если есть необходимость уточнить, например, адрес, местоположение границ, то должно быть написано соответствующее заявление, чтобы у службы были основания поменять эту информацию. В рамках декларации могут быть поданы дополнительные сведения о вашем объекте, например, уточнить наличие газоснабжения, водоснабжения. Потому что по документам может быть одна ситуация, а в жизни все поменялось. И это тоже повлияет на стоимость объекта.

А. Челышев:

- В принципе для чего нужна такая величина, как кадастровая стоимость?

Н. Самойлова:

- На сегодняшний день кадастровая стоимость это стоимость объекта, с которой государство взимает налоги. В первую очередь это используется, конечно, для налогообложения. Обсуждаются разные моменты, где еще это может быть использовано. Но пока налогообложение – это основная цель. И когда мы говорим о том, что нужно или не нужно оспаривать, все-таки нужно исходить из того, какой налог от этой стоимости вы платите. Иногда действительно спор идет о каких-то небольших расхождениях, а трудозатраты достаточно большие. Если вы определяете в размере рыночной, вам потребуется рыночный отчет. Иногда экономически это просто невыгодно, потому что экономия от снижения стоимости будет минимальная. Тем более на сегодняшний день кадастровая стоимость должна быть плюс-минус равна с рыночной. Не всегда, к сожалению, это получается, потому что разные условия. Если, например, в Москве или в Московской области можно собрать достаточно много рыночной информации, потому что достаточно активный оборот недвижимости, то в каких-то иных субъектах, где рынок не так развит, где нет такого живого рынка, это будет более проблематично. Тем не менее, коллеги, которые занимаются вопросами оценки, составляют специальные модели для расчета. Конечно, они должны это учитывать.

А. Челышев:

- Нас постоянно окружают цифры. К сожалению, мы не всегда эти цифры знаем, запоминаем – например, сколько стоит электроэнергия, кубометр воды и т.д. Нужно ли владельцу недвижимости постоянно знать кадастровую стоимость своего объекта недвижимости?

Н. Самойлова:

- Наверное, не нужно ее проверять каждый день, потому что она не так часто меняется. Нужно следить за тем, когда орган власти в субъекте принимает решение о проведении государственной кадастровой оценки. И следить за тем, какие результаты в конечном итоге появились. Я уже говорила о том, что в рамках нового законодательства процедура поменялась. На сегодняшний день все проекты отчетов, которые подготовлены, размещаются для предварительного рассмотрения, и каждый правообладатель может найти свой объект недвижимости и посмотреть, какая величина кадастровой стоимости в отношении этого объекта определена. В рамках этого времени, когда проект отчета размещен для публичного обсуждения, есть возможность обратиться в бюджетное учреждение, представить дополнительную информацию, высказать возражения относительно этой стоимости. Например, если ранее стоимость объекта устанавливалась в размере рыночной стоимости, можно представить дополнительный отчет, который был ранее. Если, например, в отношении этого объекта недавно прошла сделка, то тоже можно предоставить результаты этой оценки.

А. Челышев:

- Надежда Сергеевна, как узнать кадастровую стоимость недвижимости, которой ты владеешь, или, может быть, которую ты хочешь приобрести? И можно ли узнать кадастровую стоимость недвижимости, которой ты не владеешь, но рассчитываешь завладеть ею, естественно, законным способом?

Н. Самойлова:

- Безусловно, информация о кадастровой стоимости объектов недвижимости общедоступна. Что может сделать собственник объекта недвижимости? Во-первых, может воспользоваться таким сервисом, как личный кабинет. Есть такой сервис у Росреестра. Вы заводите этот сервис для себя, и в этом личном кабинете можете проверить всю информацию о своем объекте недвижимости.

Второй способ. Вы можете обратиться в МФЦ, если знаете кадастровый номер объекта недвижимости, информацию о котором вы хотите узнать. Вы пишете соответствующее заявление и запрашиваете сведения. Это можно сделать через МФЦ, через портал госуслуг. Выписка, которая содержит информацию о кадастровой стоимости. Это общедоступно, совершенно свободно можно получить.

Кроме того, есть такой сервис, как фонд данных кадастровой оценки. Там тоже можно внести кадастровый номер объекта и получить информацию о кадастровой стоимости этого объекта.

А. Челышев:

- Куда обращаться по вопросам определения кадастровой стоимости?

Н. Самойлова:

- Если говорить об оценке, то оценка проводится массово по решению органа власти. Если что-то не устраивает в той величине, которую вы получили, необходимо в первую очередь обращаться в бюджетное учреждение, которое эту оценку проводило. Должно быть подано соответствующее заявление, могут быть приложены необходимые документы, подтверждающие, что либо была неправильная информация использована, либо не вся информация об объекте была учтена при расчете. Возможно, ваш объект был отнесен не к той группе. Предположим, у вас жилой дом, а он каким-то образом при проведении работ оказался в группе коммерческой недвижимости. Безусловно, с этим вопросом необходимо обращаться в бюджетное учреждение, они должны рассмотреть это заявление и пересчитать стоимость.

Если ваше заявление было рассмотрено, но не удовлетворено, тогда вы можете обратиться в суд с заявлением об установлении в размере рыночной стоимости либо с оспариванием решения бюджетного учреждения. И такой важный момент еще. Сейчас коллеги из Минэкономразвития, которые занимаются нормативно-правовым регулированием, готовят соответствующие предложения, подготовили проект закона, который уточняет ряд положений действующего закона о государственной кадастровой оценке. И он предполагает исключение положения о комиссиях. Потому что мы полагаем, что комиссии это не очень хорошая идея, на наш взгляд, это всегда такая коллективная безответственность скорее, чем ответственность. Это обычно такое усмотрение. Предлагается внести в закон предложение, когда вы обращаетесь именно в бюджетное учреждение, и в случае если ваше обращение не было удовлетворено, не поменяли вам стоимость объекта, тогда вы идете в суд и оспариваете уже решение бюджетного учреждения. Мы полагаем, что это наиболее правильная модель, поскольку тогда возникает спор между профессионалами. Есть организация, которая проводила оценку. И если даже у вас есть отчет о рыночной стоимости, здесь все равно возникает спор двух профессионалов – рыночного оценщика и государственного оценщика, скажем так. Сейчас законопроект, насколько я помню, внесен в правительство. Мы очень надеемся, что соответствующие поправки пройдут.

А. Челышев:

- То есть недостаточно, увидев кадастровую стоимость, определенную этим органом, выразить свое неудовлетворение самой этой цифрой, нужно обязательно найти какую-то реальную ошибку, которая была допущена при вычислении этой стоимости, то есть найти какую-то неточность в характеристиках, которые приданы этому объекту?

Н. Самойлова:

- Должны быть представлены какие-то аргументы. Как в любой другой ситуации, когда вы говорите: нет, я не буду покупать за 5 рублей, хочу покупать за 3, - это работает только на рынке. Когда вы говорите о том, что вы оценили мой объект дорого, потому что не учли вот это и вот это… Либо все характеристики учтены правильно, но на определенной территории рыночная ситуация сложилась так, что за эту стоимость его нельзя продать, рынок гораздо ниже. Кстати, очень важный момент. В новом законе о государственной кадастровой оценке предусмотрен такой механизм, как расчет индекса рынка недвижимости. Это такой инструмент, который позволяет корректировать стоимость без проведения новых переоценок. Собственно говоря, это соотношение, когда вы оцениваете, как была проведена оценка, результаты этой оценки, какое количество оспариваний было в отношении оцененных объектов. И с учетом этого, в зависимости от того, высокий этот показатель или низкий, осуществляется пересчет. Этот механизм должен начать работать с 20-го года. И в поправках, о которых я говорила, предусмотрено, что расчет индекса будет осуществлять наше подведомственное учреждение – Федеральная кадастровая палата. В этом случае, если мы понимаем, что рынок стал ниже, кадастровая стоимость выше, чем реальная рыночная стоимость таких объектов, определяется этот индекс и на этот индекс изменяется массово стоимость всех объектов. То есть для этого не требуется каких-то дополнительных заявлений. Производится пересчет в отношении всех объектов недвижимости, которые были оценены в этот период.

А. Челышев:

- Если мы говорим о первичном рынке жилья, то здесь все отдано на откуп застройщику. То есть он назначает эту цену и может не брать в расчет кадастровую оценку жилья схожей категории, в том же самом районе, того же года постройки, того же класса дома?

Н. Самойлова:

- Если мы говорим о цене сделки на новое жилье, там, наверное, работает несколько иной механизм. Когда мы считаем рыночную стоимость объектов, может применяться несколько разных методов – доходный метод, метод сопоставления аналогов, затратный метод. Я думаю, когда застройщики определяют стоимость конкретной квартиры, скорее всего, исходят из своих затрат на создание соответствующих объектов, и ориентируются на рыночную ситуацию. Безусловно, стоимость квартир, которые продаются, не связана с кадастровой оценкой.

А. Челышев:

- Давайте обсудим характеристики объекта, которые берутся для расчета кадастровой стоимости. Иными словами, что нужно проверять на предмет ошибок?

Н. Самойлова:

- Правильно ли вид объекта определен. То есть здание, сооружение, либо помещение, либо это земельный участок. Важной характеристикой является вид использования. Поскольку коммерческие объекты недвижимости стоят дороже, нежели объекты жилого фонда. Важна площадь этого объекта. Вот это, наверное, основное. Если говорить о жилье, то важно, в каком состоянии, то есть год постройки дома, насколько он благоустроен. Поскольку ситуации разные, и, безусловно, дом где-нибудь в Подмосковье, который построен в середине прошлого века, не может стоить столько же, сколько новый коттедж. Вот эти характеристики, безусловно, учитываются. Но нужно помнить еще и о том, что кадастровая оценка, которая проводится в массовом порядке, все-таки не учитывает все индивидуальные характеристики. Это все-таки задача рыночной оценки. Когда приходят и оценивают ваш объект индивидуально, безусловно, учитывается гораздо больше факторов – не только где расположен объект, насколько он доступен к основным видам транспорта. Когда приходят и оценивают ваш объект индивидуально, учтут вид из окна, парк рядом…

А. Челышев:

- Наличие или отсутствие ремонта.

Н. Самойлова:

- Безусловно. Все эти характеристики будут учтены именно в рыночной стоимости. А когда вы делаете кадастровую оценку, вы оцениваете, скажем так, среднюю стоимость типовых объектов. Поэтому, безусловно, они могут отличаться. Но та методика, которая есть, и сейчас коллеги в Минэкономразвития работают, мы с ними работаем в этом направлении, мы сейчас совершенствуем методику, чтобы кадастровая стоимость была максимально приближена к рынку.

А. Челышев:

- Кстати, было бы здорово, если бы мы начали учитывать и соседей, рядом с которыми приходится жить, потому что далеко не всегда это соседство улучшает качество жизни, зачастую оно его ухудшает и делает объект хуже, потому что разбирающийся в этих вопросах покупатель проверит соседей в первую очередь.

Н. Самойлова:

- С точки зрения государства две одинаковые квартиры в одном доме должны стоить одинаково. А вот когда у вас есть вредные либо не вредные соседи – это вопрос рыночной цены, за сколько вы договоритесь, и готовы ли вам продавцы дать скидку, чтобы вы жили с вредным соседом.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор с заместителем руководителя Росреестра Надеждой Самойловой. Надежда Сергеевна, у нас осталось несколько вопросов. Я уже несколько раз говорил, что вот сейчас очень важный вопрос. Так получается, что кадастровая стоимость – это такая сфера, где на самом деле, наверное, неважных вопросов-то нет. Итак, мы сейчас поговорили о квартирах, о том, какие характеристики берутся для расчета кадастровой стоимости применительно к квартирам. С этим все более или менее понятно. Давайте поговорим о том, как происходит оценка объектов недвижимости юридических лиц. Вот тот же действует механизм или есть какие-то особенности? Может быть, более сложная процедура? Может быть, большее количество характеристик объектов учитывается?

Н. Самойлова:

- На самом деле не важно, какой объект, кому он принадлежит – физическому лицу либо юридическому лицу. Учитывая, что сейчас, собственно говоря, и квартиры могут быть в собственности у юридических лиц, и крупные предприятия могут в собственности конкретного физического лица. Поэтому с точки зрения оценки не важно, юрлицо владелец или физическое лицо владелец. Важно именно фактическое использование. Мы уже говорили сегодня, так вот, если объект используется для коммерческих целей, безусловно, он оценивается несколько иначе. Причем характеристики-то берутся ровно те же самые, но учитывается наилучшее использование. Когда вы оцениваете, например, в любом случае, когда проводится оценка, учитывается местоположение объекта. И, безусловно, учитывается максимальный доход, который вы можете от этого получить. Если это фактическое использование объекта – например, это торговый центр, - бесспорно, его стоимость будет дороже. Но при этом необходимо учитывать, что на практике, например, в том же самом торговом центре есть огромное количество помещений, может быть. И часть из них, например. Торговые, а часть из них – это, например, паркинг. Так вот, при оценке это учитывается. И паркинг, безусловно, не будет стоить столько же, сколько, например, торговое помещение. Поскольку он не несет такой нагрузки. И он не приносит такой доход. Есть такая, скажем так, устоявшаяся вещь, все оценщики, наверное, большинство равняются на голландский опыт. Все говорят, что вот оценка в Голландии – это такой «Бентли», если сравнивать с автомобилями. Так вот, голландцы говорят: наилучшее использование. То есть всегда оценивается по максимально возможному эффекту от использования этой недвижимости. Поэтому не важно, юридическое лицо либо физическое лицо. Важно, как вы используете.

А. Челышев:

- Ну, хорошо. Тогда получается, что в Москве любую квартиру можно оценивать, исходя из того, что ее можно сдавать в аренду и неплохо на этом зарабатывать?

Н. Самойлова:

- Ну, это не совсем коммерческая вещь.

А. Челышев:

- А что тогда подразумевается под наилучшим использованием, если мы о голландском опыте говорим?

Н. Самойлова:

- Это все-таки больше к местоположению относится. Например, если это объект в центре города, безусловно, он будет стоить дороже. Это вот к близости к объектам инфраструктуры, к близости к транспортным развязкам. Это всегда учитывается. Мне не так давно сказали о том, что есть три правила в оценке, которые всегда должны учитываться. Это местоположение, местоположение и местоположение. Безусловно, есть везде свои нюансы. И в той, скажем так, модели, которая существует в Российской Федерации, наверное, нереально на сегодняшний день говорить о стопроцентном таком подходе. Потому что, если у вас рядом коммерческие объекты и, например, детский сад, ну, совершенно неприлично их будет оценивать одинаково.

А. Челышев:

- Вот, кстати, кто чаще обращается с просьбой, с оспариванием кадастровой стоимости? Это физические лица или все-таки юридические лица, бизнес? И у кого, может быть, чаще действительно находятся ошибки в определении кадастровой стоимости.

Н. Самойлова:

- Безусловно, конечно, чаще обращаются юридические лица. Потому что и налоговая нагрузка все-таки гораздо больше, чем на физических лиц. Если говорить о последних оценках, которые были в прошлом году и в этом году, то тут достаточно сложно пока еще делать какие-то большие выводы. Поскольку не очень много материала для этого. А если говорить о предыдущих периодах, когда оспаривание, скажем так, первый этап оспаривания проходил в комиссиях, которые создавались при Росреестре, то тут ситуация следующая. Во-первых, юридические лица обращались всегда, потому что до обращения в комиссию при Росреестре они не могли обратиться в суд. Физические лица обращались также в первую очередь в комиссии при Росреестре, поскольку это просто проще было. Вы приходили, предоставляли отчет. Но хотелось бы что отметить. Это важный момент. Все-таки оспаривают чаще не потому, что недостоверные сведения были использованы об объекте. Чаще все-таки обращаются и в суды, и в наши комиссии с тем, что устанавливают стоимость в размере рыночной.

А. Челышев:

- Потому что кадастровая оказывается выше?

Н. Самойлова:

- Кадастровая оказывается выше. Но тут тоже такая сложная история. Если в предыдущие периоды времени чаще просто оспаривали, потому что оспаривали, сейчас чаще стали все-таки считать, насколько это действительно экономически выгодно. Когда недостоверные сведения использованы, да, безусловно, это имеет смысл с этим обращаться. Потому что просто объект неправильно был описан. А все остальные случаи – там действительно нужно смотреть, насколько корректно было посчитано.

А. Челышев:

- Бизнес, кстати, это тот самый случай, когда считать люди умеют. И, наверное, они первыми перестанут оспаривать, если речь там пойдет о каких-то незначительных, незначительной дельте, и они действительно на процедуре потратят больше, нежели на результате.

Н. Самойлова:

- Бесспорно.

А. Челышев:

- Еще один важный вопрос. Мы увлеклись разговором о бизнесе. Ну, мы бизнес любим и всячески стараемся бизнесу помогать. Давайте поговорим о владельцах дач, вообще земельных участков. Много ли обращений вам поступает от них? На что жалуются они? И вообще, какова специфика работы вот с такой категорией владельцев недвижимости?

Н. Самойлова:

- Если говорить о кадастровой оценке, безусловно, владельцы дачных домов, дачных земельных участков обращаются. Не могу сказать, что это основная категория. Нет. Тем более, все-таки необходимо учитывать еще тот факт, что в налоговое законодательство внесли изменения. Есть, скажем так, льготная площадь, которая не облагается налогом. Это шесть соток. Так же, как и ПЖ… 50 квадратных метров, это то, что не попадает под налогообложение. И, бесспорно, это сильно сократило количество обращений. И даже если анализировать период, когда обращаются по вопросам, связанным с изменением кадастровой стоимости, с просьбой пересмотреть результаты, зачастую это случается как раз в конце года, когда все получают налоговые уведомления. И, конечно, еще раз на что хотелось бы обратить внимание, сегодня уже об этом говорила, очень важно все-таки проверить, что у вас написано в документах. Самая частая, наверное, история, когда человек, владелец земельного участка, я уж не знаю, на каких основаниях, но абсолютно уверен, что у него земельный участок земель сельхозназначения, и он должен облагаться по минимальной ставке земельного налога. А когда начинаешь поднимать документы, то оказывается, что вид разрешенного использования этого земельного участка не позволяет его относить к таким объектам. И оценивается по более высокой налоговой ставке. И вот очень много споров как раз связано с этим. Поэтому вот я понимаю, что несколько раз уже об этом сказала, но еще раз бы хотелось повторить: внимательно нужно все-таки посмотреть, что у вас в документах.

А. Челышев:

- Бдить, в общем.

Н. Самойлова:

- Да, за своим объектом нужно следить.

А. Челышев:

- Хорошо. Некоторые у нас умудряются и за чужими объектами следить. И периодически их потом в свои превращать. Давайте так, у нас конец года. И мы начинали с того, что достаточно много изменений происходит в сфере работы Росреестра. Что планируется, какие изменения планируются на 2020 год и ближайшую перспективу, если мы говорим о вот той части вашей работы, которая касается физических лиц?

Н. Самойлова:

- Ну, если говорить об изменениях, которые будут в следующем году, не могу сказать, что это касается только физических лиц, это касается всех. Я уже упоминала о законопроекте, который вносит ряд изменений в закон о государственной кадастровой оценке. Это, наверное, основное. Но он касается больше, наверное, процедур. А то, что может, скажем так, коснуться конкретных физических лиц, юридических лиц, это то, что меняется методика оценки. Внесены изменения в методические указания, в соответствии с которыми проводится массовая кадастровая оценка. И, наверное, это, скажем так, первый подход. Сейчас мы тоже прорабатываем вопросы, связанные с тем, что я уже упоминала сегодня о декларации, так вот, мы думаем о том, как предусмотреть взаимодействие бюджетного учреждения и Росреестра, чтобы человек, подав декларацию о своем объекте в бюджетное учреждение, эти сведения могли попасть к нам. Без прихода конкретного гражданина в нашу службу.

А. Челышев:

- Напоследок давайте дадим несколько советом. Напомним, точнее, что нужно сделать человеку, который планирует в ближайшее время какие-то операции со своим недвижимым имуществом, будь то квартира, земельный участок, дача и так далее.

Н. Самойлова:

- Наверное, первое, что нужно сделать, если такой владелец недвижимости не является владельцем личного кабинета в Росреестре, то, как минимум, нужно запросить выписку из реестра объектов недвижимости. Как я уже говорила, это можно сделать либо через МФЦ, либо через портал Госуслуг. И удостовериться, что с вашим объектом, он описан корректно, там нет никаких ошибок, что все изменения, которые произошли, вы… все документы необходимые направили, и все необходимые изменения там учтены.

А. Челышев:

- Надежда Сергеевна, спасибо вам большое. Интересный получился разговор. Это очень важная тема. Мы, я полагаю, обязательно продолжим рассказывать о деятельности Росреестра. И о том, что необходимо знать всем владельцам недвижимости и тем, кто планирует ими стать. Кстати, в преддверии наступающего нового года пожелаю всем тем, кто хочет стать владельцами недвижимости, стать им. Надежда Самойлова была в нашей студии, заместитель руководителя Росреестра. Надежда Сергеевна, спасибо вам большое.

Н. Самойлова:

- Спасибо.