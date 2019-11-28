2019-11-29T15:38:50+03:00
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Повысить среднюю зарплату до 160 тысяч рублей, а пенсии — до 33 тысяч в России реально за 10 лет

Лидер партии Социальной защиты Владимир Михайлов.Лидер партии Социальной защиты Владимир Михайлов.

Глава партии Социальной защиты Владимир Михайлов представил свою программу «20/30»

Повысить среднюю зарплату до 160 тысяч рублей, а пенсии — до 33 тысяч в России реально за 10 лет

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В Москве на международном форуме «Общее будущее» обсудили национальную систему устойчивого развития. Она позволит оценивать прогресс России в достижении целей до 2030 года.

На 16 панельных дискуссиях участники поднимали вопросы здравоохранения, обеспечения доступного образования, экономической стабильности и занятости граждан. Также уделили внимание рациональному использованию и сохранению ресурсов планеты, борьбе с изменениями климата.

Отдельной темой на Форуме устойчивого развития стали проблемы нищеты и голода. Участники обсудили стратегию, направленную на снижение уровня бедности, увеличение реальных доходов и размеров пенсий.

Повысить среднюю зарплату до 160 тысяч рублей, а пенсии — до 33 тысяч в России реально за 10 лет. Глава партии Социальной защиты Владимир Михайлов представил свою программу «20/30». По его мнению, один из способов увеличения благосостояния россиян — перераспределение таможенных пошлин и наращивание инновационного производства.

"В России сегодня минимальный размер оплаты труда – 11 280 рублей, а заработная плата в стране – 45 тысяч рублей. То есть средняя зарплата в 4 раза больше МРОТ. Это происходит потому, что есть низкооплачиваемые профессии, на которых платят минимум. А есть высокооплачиваемые профессии, которые и дают среднюю зарплату в 4 раза больше МРОТ. Получается, что для увеличения средней заработной платы до 160 тысяч рублей в месяц, МРОТ надо поднять до 40 тысяч.

Для поднятия зарплаты необходимо продолжить начатую мною работу. Мне уже удалось заставить правительство увеличить размер минимальной оплаты труда с 7 500 рублей в 2017 году до 11 280 рублей в 2019 году.

У меня есть несколько основных идей, каким образом можно увеличить доходы граждан нашей страны.

Во-первых, я предлагаю средства, поступающие в бюджет от таможенной пошлины, напрямую направлять в те секторы экономики, от которых эта пошлина получена. Если пошлина от покупки самолета, то ее направлять в авиастроительную отрасль, если от приобретения автомобиля – в автопром. И так по всем отраслям. Когда в России будет взят курс на развитие производства, то благодаря изобретательскому и предпринимательскому гению русских людей мы восстановим экономику страны в кратчайшие сроки. Кроме этого, надо отстающую экономику перевести в инновационную", - отметил Владимир Михайлов.

Глава партии Социальной защиты также добавил, что для сокращения технологического отставания от стран-лидеров нужно внедрять новые технологии. Михайлов считает, что производственным предприятиям, в которых оборот инновационной продукции превышает половину от общего выпуска, нужно присвоить статус инновационного и освободить от налога на прибыль.

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