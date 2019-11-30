Минобороны испытало гиперзвуковой «Кинжал», в Краснодарском крае разбился вертолет, в ЛНР заявили о перестрелке между между националистами и силовиками
Елена Афонина - с главными темами дня
Минобороны испытало гиперзвуковой «Кинжал», в Краснодарском крае разбился вертолет, в ЛНР заявили о перестрелке между между националистами и силовиками
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