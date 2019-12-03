2019-12-03T12:27:14+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Джихад-такси. За 10 месяцев количество ДТП с такси выросло в полтора раза!

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как навести порядок с дикими таксистами, почему Украина хвастается выигрышем у России на мировом рынке вооружений и надо ли снимать врачей во время работы

Джихад-такси. За 10 месяцев количество ДТП с такси выросло в полтора раза!

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Главное - вовремя

Тема: Москва отпустила Савченко и Сенцова, передала Киеву задержанные корабли, проводит встречи в «нормандском формате». Сколько можно идти на уступки Киеву?

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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