Джихад-такси. За 10 месяцев количество ДТП с такси выросло в полтора раза!
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как навести порядок с дикими таксистами, почему Украина хвастается выигрышем у России на мировом рынке вооружений и надо ли снимать врачей во время работы
Джихад-такси. За 10 месяцев количество ДТП с такси выросло в полтора раза!
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